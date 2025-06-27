عاجل: قبل مواجهة الحسم… لودي يوجه رسالة غامضة لجماهير الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- بعث البرازيلي رينان لودي، لاعب فريق الهلال، برسالة غامضة إلى جماهير الزعيم، قبل المواجهة الحاسمة أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

لودي نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عبارة أثارت الجدل بين الجماهير، حيث قال: -“في بعض الأوقات، هناك أشياء لا يمكن شرحها… لكنها تحدث”.

الهلال يستعد لمواجهة باتشوكا فجر الجمعة، في مباراة مصيرية تحدد مصيره في البطولة العالمية.