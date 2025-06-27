عاجل: اكتسحه بخماسية.. مانشستر سيتي يلقي يوفنتوس في طريق ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر اكتسحه بخماسية.. مانشستر سيتي يلقي يوفنتوس في طريق ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا عريضا على يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيتي أحكم قبضته على صدارة المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على يوفنتوس الإيطالي 5-2، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وتقدم جيريمي دوكو لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك تيون كوبمينرز التعادل ليوفنتوس بعد ذلك بدقيقتين.

بينما سجل بيير كالولو، مدافع يوفنتوس، الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 52 سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثالث للسيتي، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 69.

واختتم سافينيو خماسية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 75.

وبعد أن تصدر المجموعة، سيكون مانشستر سيتي على موعد مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، وعلى الأرجح سيكون بين سالزبورغ النمساوي والهلال السعودي.

بينما سيلعب يوفنتوس مع متصدر المجموعة الثامنة، وهو مركز يقترب ريال مدريد الإسباني من الحصول عليه.

وتقام منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في وقت لاحق من صباح الجمعة، علما بأن الريال يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام سالزبورغ قبل مواجهتهما معا، بينما جمع الهلال نقطتين قبل أن يلعب أمام باتشوكا المكسيكي، الذي ودع البطولة.

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