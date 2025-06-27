عاجل: توهج غير مسبوق.. ماذا قدم آيت نوري في ليلة اكتساح يوفنتوس؟

شكرا لاهتمامكم بخبر توهج غير مسبوق.. ماذا قدم آيت نوري في ليلة اكتساح يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أكّد الدولي الجزائري ريان آيت نوري اندماجه السريع مع فريقه الجديد، مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025.

الظهير الأيسر صاحب النزعة الهجومية قدّم عرضا لافتا جديدا مع “الستيزنز” بمناسبة اكتساح “السيدة العجوز” بنتيجة “5-1”.

ونال آيت نوري ثاني أفضل تقييم في المباراة، وفقا لمنصة “صوفا سكور”، بـ8 من 10، ولم يتفوق عليه سوى زميله جيريمي دوكو بتقييم وصل لـ8.2 من 10.

وتمكن آيت نوري من تقديم أولى تمريراته الحاسمة مع تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، وبرز بانطلاقاته السريعة ودعمه الكبير للقاطرة الأمامية في كل مرة أتيحت له الفرصة.

وبالأرقام، وإضافة لتمريرته الحاسمة، لمس النجم السابق لولفرهامبتون الكرة 69 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة مثالية “100%”.

وقدّم آيت نوري 3 تمريرات مفتاحية خلال الدقائق الـ75 التي لعبها، قبل أن يتم استبداله بعد أن حُسمت نتيجة المباراة.

وبرز المدافع الجزائري في الصراعات الثنائية، حيث دخلها 9 مرات وفاز بـ6 منها.

وباعتبار أن ليلة آيت نوري كانت مثالية، فقد كانت مراوغاته جميعها ناجحة أيضا “3/3”.

يُشار إلى أن آيت نوري لعب لحد الآن مباراتين رسميتين مع مانشستر سيتي، صُنف خلال كليهما مع نجوم الفريق، في إشارة أكثر من إيجابية للدور الكبير الذي ينتظره خلال الموسم الجديد.

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