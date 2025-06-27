عاجل: بين أمريكا وإيران وإسرائيل.. من طلب وقف إطلاق النار؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، أن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن من بادر بذلك هو “الكيان الصهيوني”، وفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.

تصريحات ترامب المتناقضة

وقال عراقجي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أحياناً تصريحات متضاربة خلال نفس اليوم، وهو ما وصفه بـ”الواقع الغريب”.

وأضاف: “في تلك اللحظة، وعندما حاول الطرف الآخر الترويج لرواية أن إيران هي من طلبت التهدئة أو توسطت لوقف إطلاق النار، سارعت إلى نفي ذلك عبر تغريدة نشرتها في الرابعة صباحاً لتوضيح الحقيقة”.

تحذير إيراني لأي خرق للهدنة

أوضح عراقجي أنه أبلغ أحد الأطراف الأوروبية برسالة واضحة لإسرائيل، مفادها أن “أي خرق لوقف إطلاق النار سيُقابل برد فوري من جانب طهران”.

تجربة مقاومة طويلة

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده خاضت سنوات من المقاومة في وجه العقوبات والضغوط والتهديدات، قائلاً: “لقد استخدموا كافة الوسائل لحرمان الشعب الإيراني من حقوقه، من الضغوط الاقتصادية إلى الحرب، ولكننا تمسكنا بثوابتنا”.

لا شيء محسوم

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، أكد عراقجي أن القرار النهائي سيتخذ بناء على مصالح الشعب الإيراني فقط، داعياً إلى عدم الالتفات للتكهنات الإعلامية، ومشدداً على أن المداولات الجارية داخل إيران ترتبط بالمصلحة الوطنية، وليس بالتفاوض مباشرة.

خلفية التصعيد العسكري

بدأت إسرائيل في 13 يونيو 2025 هجوماً عسكرياً استمر 12 يوماً ضد مواقع إيرانية في محاولة لاستهداف برنامج طهران النووي، ما دفع إيران إلى الرد بضربات صاروخية ومسيرات طالت عشرات المواقع داخل إسرائيل.

وفي تطور خطير، دخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية، لترد طهران باستهداف قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.

وفي 24 يونيو، أعلن ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لتنتهي بذلك موجة التصعيد الأكبر في المنطقة منذ سنوات.