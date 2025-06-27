عاجل: الهلال يتفوق فنيًا على باتشوكا… ولكن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد حمد المنتشري الناقد الرياضي، أن الهلال يمتلك أفضلية فنية على حساب باتشوكا، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

المنتشري أوضح أن اللقاء لن يكون سهلًا على الهلال، رغم تفوقه الفني، مشيرًا إلى أن الفريق المكسيكي أظهر ندية كبيرة أمام ريال مدريد، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“أرى أن الهلال يتفوق فنيًا على باتشوكا، لكن المباراة لن تكون سهلة”.

-“باتشوكا ليس فريقًا سهلًا، وخلق فرصًا عديدة أمام ريال مدريد”.

-“مباراة الهلال أمام باتشوكا حاسمة، ولا مجال فيها لخسارة النقاط”.

-“الزعيم مطالب بالفوز لحسم التأهل، وهذا ما يزيد من صعوبة اللقاء”.