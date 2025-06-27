عاجل: هل استحق رحيمي ركلة جزاء ضد الوداد؟

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شهدت مباراة العين الإماراتي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 واقعة جدلية.

العين يلتقي مع الوداد، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان العربيان البطولة من دور المجموعات، بينما تأهل من مجموعتهما (السابعة) يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

هل استحق رحيمي ركلة جزاء أمام الوداد؟



طالب المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، بركلة جزاء بعد قيام أحد لاعبي الوداد بشده من القميص، داخل منطقة الجزاء ليسقط في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

لكن وفقا لما أكده الخبير التحكيمي أمين برك الله، في تصريحات خاصة لـ”العين الرياضية”، فإن الحكم اتخذ قرارا سليما بعدم احتساب ركلة الجزاء.

وأشار برك الله إلى أن اللقطة عادية في إطار التنافس على الكرة، ولا يمكن اعتبار هذا الالتحام بمثابة عرقلة، وبالتالي لا وجود لكرة الجزاء.

وذكر الخبير التحكيمي أن الشد “لا يمكن اعتباره جذبا أو مسكا”، وأنه “ليس السبب في سقوط اللاعب”، بل إن رحيمي هو الذي تداعى للسقوط مع المسك.

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