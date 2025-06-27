عاجل: مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



تابع معنا لحظة بلحظة مجريات مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذه المواجهة المرتقبة.

تشهد كأس العالم للأندية 2025 صدامًا عربيًا بين الوداد المغربي والعين الإماراتي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يطمح كل منهما لإنهاء مشاركته بأفضل صورة.

الوداد يدخل اللقاء بدون رصيد من النقاط بعد مباراتين، بينما يحتل العين أيضًا المركز الأخير بالوضع ذاته، وتأهل عن المجموعة فريقا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بانتصارين.

الفريقان تأكد رسميًا خروجهما من البطولة بعد خسارتهما أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، حيث يسعى كلا الناديين لمغادرة البطولة بانتصار شرفي.

موعد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية يوم الخميس الموافق 26 يونيو/ حزيران ٢٠٢٥ على ملعب “أودي”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 4: هجمة سريعة منظمة للوداد وهدف أول عبر كاسيوس ميلولا.

الدقيقة 9: ضربة رأس من عمر السومة لكن بجوار مرمى العين.

الدقيقة 9: تسديدة جديدة للوداد عبر أسامة زيمراوي لكن بعيدا عن مرمى العين.

الدقيقة 13: ضربة رأس للعين من زابالا لكن بعيدا عن مرمى الوداد.

الدقيقة 16: محاولات للاختراق عبر لابا كودجو لكن دفاعات الوداد تتصدى.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من بالاسيوس لكن حارس الوداد يتصدى.

الدقيقة 20: ضربة رأس من رامي ربيعة فوق مرمى الوداد.

الدقيقة 21: تسديدة للوداد عبر أيوب بوشيتة لكنها تصطدم بالعارضة ويضيع هدف مؤكد.

الدقيقة 21: تسديدة من سفيان رحيمي يتصدى لها حارس الوداد.

الدقيقة 22: محاولة عيناوية جديدة وضربة رأس من رامي ربيعة يتصدى لها حارس الوداد.

الدقيقة 25-35: الكرة تنحصر في وسط الملعب دون تشكيل هجمات خطرة.

الدقيقة 39: تسديدة قوية للعين من رحيمي لكنها تصطدم وتذهب بجوار مرمى الوداد.

الدقيقة 45+1: لابا كودجو يسجل الهدف الأول للعين من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1-1.

الدقيقة 45+3: ثيمبينكوسي لورش يسدد على مرمى العين والحارس ينقذ.

الحكم ينهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الدقيقة 46: الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: ميلولا يحاول اختراق مناطق العين لكن الدفاعات تتصدى.

الدقيقة 50: هجمة مكثفة خطرة للعين وتسديدة من كاكو يتصدى لها دفاع الوداد ترتد إلى بالاسيوس الذي حاول التسديد مرة أخرى لكن الدفاع يتصدى لتعود إلى كاكو الذي يسددها في الشباك محرزا الهدف الثاني للعين.

الدقيقة 62: لابا كودجو يسدد بجوار مرمى الوداد.

الدقيقة 64: تسديدة للوداد عبر سليماني مواليمو لكن بعيدا عن مرمى العين.

الدقيقة 69: تسديدة عيناوية جديدة عبر سفيان رحيمي لكنها تصطدم وتذهب بعيدا عن مرمى الوداد.

الدقيقة 76: زابالا يحاول تشكيل خطورة للعين ويسدد لكن كرته تذهب بعيدا.

الدقيقة 86: تسديدة من سفيان رحيمي فوق مرمى الوداد.

الدقيقة 89: محاولة عيناوية جديدة من بالاسيوس بجوار المرمى المغربي.

الدقيقة 90+2: ضربة رأس للوداد عبر صامويل أوبينغ لكن دفاعات العين تشتت.

الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز العين 2-1.

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