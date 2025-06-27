عاجل: السبت الحاسم.. جلسة الخطيب وريبيرو تحدد ملامح ميركاتو الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعقد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، جلسة حاسمة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، يوم السبت المقبل، لحسم ملامح سوق الانتقالات الصيفية للمارد الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تدعيم مركز الظهير الأيمن، حيث يفاضل الأهلي حاليًا بين ثلاثة لاعبين هم؛ أحمد عيد (المصري)، هشام صلاح (البنك الأهلي)، وخالد عوض (طلائع الجيش)، مع ترجيح كفة أحمد عيد باعتباره الأقرب حتى الآن للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

دعم دفاع الأهلي

كما يبحث ريبيرو مع الخطيب إمكانية تدعيم الفريق بصفقات دفاعية إضافية، ضمن خطة النادي لتجديد دماء الخط الخلفي وتعزيز الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

ريبيرو يتمسك بمعسكر إسبانيا

وفي سياق متصل، استقر خوسيه ريبيرو، على إقامة معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد في إسبانيا.

وأكد ريبيرو أن الأجواء هناك ستكون الأنسب لتحضير اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”.

ورغم مناقشة أكثر من عرض لإقامة المعسكر في دول أوروبية عدة، فإن ريبيرو أصر على اختيار إسبانيا، نظرًا لخبرته بالأجواء هناك، ومعرفته بملاعب التدريب والإمكانيات المتاحة، والتي يراها مثالية لرفع معدل اللياقة البدنية وتحسين الانسجام بين اللاعبين، قبل الدخول في ضغط مباريات الموسم الجديد، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

مباراتان وديتان في معسكر إسبانيا

وشدد المصدر على أن ريبيرو طلب أن يتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام فرق أوروبية متدرجة المستوى، من أجل اختبار الخطط الفنية التي ينوي تطبيقها مع الفريق، إلى جانب تقييم الحالة البدنية والفنية للعناصر الحالية، خاصة بعد فترة من الراحة عقب انتهاء الموسم المنقضي.

ويهدف المدير الفني الجديد إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة الإعداد، من خلال العمل على الجانب التكتيكي، ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في نهاية الموسم، إلى جانب دمج العناصر العائدة من الإعارة أو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق.