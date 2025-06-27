عاجل: طهران تصدم تل أبيب.. 4 قيادات عسكرية تعود من الموت في إيران

عدن - ياسمين عبد العظيم - في تحدٍّ واضح لحرب الروايات الدائرة، عادت شخصيات إيرانية بارزة إلى الظهور العلني خلال الأيام الماضية، نافية بشكل مباشر المزاعم الإسرائيلية التي ادعت تصفية عدد من قادة الصف الأول في طهران خلال التصعيد الأخير.

هذا الظهور المتزامن يأتي في وقت تتصاعد فيه حرب المعلومات والنفي المتبادل بين الجانبين، وسط تحليلات ترى في الخطوة الإيرانية محاولة لإثبات التماسك الداخلي وكشف “زيف الدعاية المعادية”.

شمخاني: “أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية”

من بين أبرز الشخصيات التي تصدرت المشهد، مشاركة الأدميرال علي شمخاني، المستشار السياسي الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني، في لقاء رسمي بالعاصمة طهران.

ظهور شمخاني جاء ردًا مباشرًا على تقارير إسرائيلية تداولت خبر مقتله في غارات مزعومة استهدفت مراكز قيادية، وفقًا لـ العربية”.

الأدميرال علي شمخاني

وعلّق شمخاني على تلك المزاعم، قائلًا: “أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة ومستعد للتضحية بنفسي من أجل الجمهورية الإسلامية”.

قاآني: “المواجهة لم تنتهِ بعد”

في تطور آخر، أطل العميد إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، على المشهد من خلال خطاب علني ألقاه في مراسم عسكرية رسمية بطهران، بتاريخ 25 يونيو 2025، مشددًا على أن “المواجهة لم تنتهِ بعد، وسنواصل الدفاع عن المبادئ حتى آخر رمق”. وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن في 13 يونيو مقتله ضمن ما وصفته بـ”ضربة ناجحة” لطهران.

العميد إسماعيل قاآني

عبدالرحيم موسوي يتفقد المواقع الجنوبية

أيضًا، ظهر الفريق عبدالرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في جولة تفقدية علنية لمواقع عسكرية جنوب البلاد، ما يتعارض مع روايات إسرائيلية كانت قد أشارت إلى مقتله في قصف جوي.

الإعلام الإيراني بثّ صورًا له خلال الجولة، واصفًا حضوره بـ”الرسالة الحاسمة على استمرارية القيادة والسيطرة”.

العميد إسماعيل قاآني

ناصر زادة يشارك في قمة شنغهاي الدفاعية

فيما شارك اللواء عزيز ناصر زادة، وزير الدفاع الإيراني، في اجتماع رسمي ضمن قمة دفاعية عقدتها منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، حيث أكد في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبال تايمز الصينية، أن “الجمهورية الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من التوازن الاستراتيجي بعد إثبات قدرتها على الردع والرد”.

ظهور زادة ومشاركته جاءت في ظل مزاعم إسرائيلية تحدثت عن مقتله أو إصابته البالغة في غارة دقيقة استهدفت وزارة الدفاع.