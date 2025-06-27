عاجل: الهدف بـ80 ألفا.. تفاصيل مثيرة في عقد رونالدو الجديد مع النصر

شكرا لاهتمامكم بخبر الهدف بـ80 ألفا.. تفاصيل مثيرة في عقد رونالدو الجديد مع النصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير إعلامية عن بنود مثيرة في العقد الجديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

النصر أعلن، مساء الخميس، تجديد عقد كريستيانو رونالدو، الذي كان يفترض أن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الحالي.

ووفقا لما كشف عنه النادي السعودي، فإن عقد رونالدو الجديد يمتد لعامين، حتى صيف 2027.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر



صحيفة “الصن” البريطانية نشرت تقريرا عن التفاصيل المثيرة التي أدت لتوقيع رونالدو عقده الجديد مع “العالمي”، على رأسها الراتب الضخم الذي سيحصل عليه النجم المخضرم، والذي يبلغ 178 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ووفقا للتقرير، فمن المقرر أن يحصل صاحب الـ40 عاما على 15% من أسهم النصر، وتُقدّر قيمتها بـ33 مليون جنيه إسترليني.

يُضاف إلى ذلك مبلغ 24.5 مليون جنيه سترليني كمكافأة توقيع، مع زيادتها إلى 38 مليونا إذا تم تفعيل السنة الثانية من العقد.

كذلك يحصل رونالدو على 80 ألف جنيه إسترليني كمكافأة لكل هدف يسجله، مع زيادة مقدارها 20% في السنة الثانية، أما التمريرة الحاسمة فمكافأتها 40 ألف جنيه إسترليني، مع زيادة بالنسبة ذاتها في العام الثاني.

وفيما يتعلق بأداء الفريق، فستتم مكافأة رونالدو بـ8 ملايين جنيه إسترليني إذا فاز النصر بلقب الدوري السعودي، و6.5 مليون إذا فاز الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحصل كريستيانو على 4 ملايين جنيه إسترليني إذا توج هدافا للدوري السعودي، وهو المبلغ ذاته الذي يدفعه النصر كمصاريف لطائرة خاصة تنقل اللاعب وعائلته.

كذلك ينص العقد على حصول رونالدو على 60 مليون جنيه إسترليني من صفقات الرعاية مع شركات سعودية وآسيوية، و16 شخصا يعملون بدوام كامل لخدمته، منهم سائقون ومدراء للمنزل وطهاة وبستانيون وأفراد أمن.

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