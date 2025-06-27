عاجل: بيلباو و نيكو ويليامز .. العين بصيرة و اليد قصيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجد نادي اتلتيك بيلباو نفسه الحلقة الاضعف في موضوع انتقال لاعبه النجم الاسباني نيكو ويليامز الى غريمه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

فرغم ان عقد ويليامز مع بيلباو يمتد حتى العام 2027 إلا ان ادارته ليست له أي سلطة تمنعه من الرحيل بما ان القوانين تمنح برشلونة حق التعاقد معه في حال حصل على موافقته مع تسديد قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده قبل انقضائه .

بيلباو اضعف موقفه بعدما فقد سيطرته على قرار اللاعب الذي يريد ان يلعب لبرشلونة و يرفض الاستمرار مع النادي الباسكي لان الاخير لا يلبي احتياجاته في الحصول على الالقاب .

النادي الباسكي يريد استمرار ويليامز معه لكنه غير قادر على اقناعه لأنه يحلم بالألقاب ، و يريد ثنيه عن الانتقال الى برشلونة بسبب علاقة العداوة بين الناديين فهو مستعد لتسريحه لأي نادي إلا الكاتالوني .

ولكن بيلباو غير قادر لأنه لاعب يبحث عن مصلحته مع وكيل اعماله و ليس تلميذ يحتاج الى عملية توجيه من اسرته لشعبة يدرسها .

بيلباو يفتقد للموارد المالية و الامكانيات البشرية التي تمنحه سلطة اكبر على لاعبه سواء تعلق الامر بتحسين راتبه او تعزيز صفوف الفريق لرفع حظوظه في التنافس على الالقاب ليجد نفسه في موقف ضعيف لا يمتلك سوى بيانات التنديد و الاستنكار لما قام به برشلونة .