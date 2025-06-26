عاجل: في قضية السقا.. مها الصغير وسائقها يغادران النيابة بعد استماع أقوالهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادرت قبل قليل الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، وسائقها، سراي النيابة بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليهما من الفنان أحمد السقا أمام كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد السقا ومها الصغير

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، في وقت سابق، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، بورود بلاغ من الإعلامية مها الصغير ضد طليقها الفنان أحمد السقا، كما حرر سائقها محضرًا ضده أيضًا.

وبحسب أقوال الشاكيين، فإنه أثناء دخول مها الصغير وسائقها كمبوند “سيتي فيو”، فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

سائق مها الصغير

ووفق المحضر، قال السائق إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًا، حسب ما جاء في أقواله.

وأشار السائق “محمود. ص”، إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات قانونية بين أحمد السقا ومها الصغير

وتباشر جهات التحقيق حاليًا فحص البلاغ المقدم من الطرفين، مع سماع أقوالهم واستكمال الإجراءات القانونية، وسط حالة ترقب للرأي العام حول مصير القضية.

انفصال السقا ومها الصغير

جاءت الواقعة بعد أسابيع من تداول أنباء الانفصال الرسمي بين أحمد السقا ومها الصغير، حيث كانت الأخيرة قد تصدرت محركات البحث عقب منشور مثير على “إنستجرام” قالت فيه: “قلل كلامك، تسلم من ملامك، ويكبر مقامك”.