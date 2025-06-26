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عاجل: القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه الحشيش المخدر

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عاجل: القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه الحشيش المخدر

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عدن - ياسمين عبد العظيم - وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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