عاجل: حدث قبل 5 أشهر.. مواجهة ريال مدريد وسالزبورغ بداية أوجاع فينيسيوس

شكرا لاهتمامكم بخبر حدث قبل 5 أشهر.. مواجهة ريال مدريد وسالزبورغ بداية أوجاع فينيسيوس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة حاسمة أمام سالزبورغ النمساوي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد يلتقي مع سالزبورغ فجر الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لمونديال الأندية، المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس الفريقان على الصعود من المجموعة، حيث يتساوى الريال مع سالزبورغ برصيد 4 نقاط لكلا منهما، مع تفوق الملكي بفارق الأهداف في صدارة المجموعة، وخلفهما الهلال السعودي (2) وباتشوكا المكسيكي (0).

مواجهة سالزبورغ بداية أوجاع فينيسيوس



الريال وسالزبورغ سبق لهما أن التقيا مرة واحدة كانت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفاز حينها الفريق المدريدي 5-1 في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

في هذه المباراة، التي أقيمت قبل 5 أشهر من الآن، سجل فينيسيوس هدفين، وبدأت بعدها أرقامه في الانحدار على مدار الفترة الماضية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرا قالت “منذ ذلك الحين، لم تكن هناك سوى أخبار قليلة عن فينيسيوس في ريال مدريد”.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن مستوى البرازيلي تراجع تدريجيا خلال الموسم، واتخذ مسارا معاكسا لزميله كيليان مبابي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته لينهي الموسم المنصرم برصيد 43 هدفا.

على جانب آخر، فإن فيني منذ مباراة سالزبورغ اكتفى بتسجيل 4 أهداف مع تقديم 6 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.

وشددت “ماركا” على أن هذا “رقم ضئيل للاعب اعتاد على تأثير هجومي أكبر بكثير”، وأن فينيسيوس لا يزال منذ ذلك الحين بعيدا عن مستواه.

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