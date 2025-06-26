عاجل: بوكس أوفيس الأسبوع .. المشروع X يتصدر بـ 9 مليون وسيكو سيكو يجمع مليون

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينافس عدد من الأفلام على صدارة ترتيب بوكس أوفيس الأسبوع، ومنها فيلم المشروع X بطولة كريم عبدالعزيز الذي تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر الأسبوع الماضي، حيث جمع 9 مليون جنيه في أسبوعه الخامس بالسينمات.

تفاصيل فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع X أول عمل عربي يُعرض باستخدام أربع تقنيات عالمية وهم : IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX، والعمل يدور في إطار تشويقي مليء بالغموض، في رحلة موت تمتد من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، ويطرح الفيلم تساؤلات مثيرة حول الغرض الحقيقي من بناء الهرم الأكبر، وهل كان مجرد مقبرة ملكية أم أن هناك سرًا آخر وراءه؟.

أبطال فيلم المشروع X

يشارك في بطولة فيلم المشروع X، كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد، مصطفي غريب، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

قصة فيلم سيكو سيكو

أما فيلم سيكو سيكو فقد حقق على مدار الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 1,085,168 جنيه في أسبوعه الـ12 بالسينمات، بالرغم من عرضه على منصة يانغو بلاي.

والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer، ويحصل سليم وابن عمه يحيى على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، فيحاولان التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي لهذه السلع.

أبطال فيلم سيكو سيكو

وفيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.