عاجل: موجة حارة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الجمعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، متوقعة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، مع أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

ولفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 فجرا حتى الـ8 صباحًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة إلى خفيفة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

نشاط رياح

وأوضحت أن الرياح تكون نشطة أحيانًا (30 كم/س) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدلة على باقي الأنحاء بسرعات تتراوح بين 20 – 28 كم/س.

درجات الحرارة غدًا الجمعة