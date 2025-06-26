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عاجل: مفاوضات هادئة بين برشلونة وكوندي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشف الصحفي غابرييل سانز من صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة يعمل على تمديد عقد المدافع الفرنسي جول كوندي حتى صيف عام 2028، بدلاً من 2027.

وأوضح سانز أن هناك نية إيجابية من كلا الطرفين للاستمرار، إذ يرحب كوندي بفكرة التجديد، بينما يراها النادي خطوة لتعزيز الاستقرار الدفاعي في مشروع هانسي فليك.

ورغم التوافق في الرغبة، إلا أن المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة، دون وجود استعجال أو أي خلافات تذكر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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