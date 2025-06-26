عاجل: حضور الملكة رانيا والأمير الحسين في زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية (صور)

شكرا لاهتمامكم بخبر حضور الملكة رانيا والأمير الحسين في زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - الملكة رانيا، الأمير الحسين والأميرة رجوة يحضرون زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية يومي 26 و27 يونيو/ حزيران 2025 ضمن حفل فاخر وتغطية عالمية.

حضرت الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني برفقة الأميرة رجوة الحسين والأميرة إيمان مراسم زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز على جزيرة سان جورجيو ماجيوري بالبندقية، وسط تغطية إعلامية واسعة.

وصول العائلة الملكية إلى مطار ماركو بولو

وصلت الملكة رانيا والأمير الحسين والأميرة رجوة والأميرة إيمان يوم الخميس 26 يونيو/ حزيران 2025 إلى مطار “ماركو بولو” تمهيدًا لمراسم زفاف بيزوس وسانشيز في المدينة الإيطالية العريقة.

تفاصيل حفل زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية

انطلقت الفعاليات بإقامة حفل استقبال بحضور اليخوت والجندولات، على أن تُعقد مراسم تبادل العهود داخل كنيسة سان جورجيو ماجيوري يوم الجمعة.

وتستمر الاحتفالات حتى السبت 28 يونيو/ حزيران.

حضور عالمي في زفاف بيزوس وسانشيز

شارك في الحفل نحو 200 ضيف من أبرز الشخصيات العالمية، بينها أوبرا وينفري وكيم كارداشيان وتوم برادي وليوناردو دي كابريو.

وقدّر خبراء التكلفة بين 10 و20 مليون دولار، بمعدل نحو 50 ألف دولار لكل ضيف.

شهد الزفاف احتجاجات من سكان البندقية وجماعات بيئية مثل “No Space for Bezos” و”غرينبيس”، دفعت بنقل بعض الفعاليات إلى مجمع Arsenale للحفاظ على المدينة من الأنشطة الفخمة.

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