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عاجل: حضور الملكة رانيا والأمير الحسين في زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية (صور)

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عاجل: حضور الملكة رانيا والأمير الحسين في زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية (صور)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - الملكة رانيا، الأمير الحسين والأميرة رجوة يحضرون زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية يومي 26 و27 يونيو/ حزيران 2025 ضمن حفل فاخر وتغطية عالمية.

حضرت الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني برفقة الأميرة رجوة الحسين والأميرة إيمان مراسم زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز على جزيرة سان جورجيو ماجيوري بالبندقية، وسط تغطية إعلامية واسعة.

وصول العائلة الملكية إلى مطار ماركو بولو

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

وصلت الملكة رانيا والأمير الحسين والأميرة رجوة والأميرة إيمان يوم الخميس 26 يونيو/ حزيران 2025 إلى مطار “ماركو بولو” تمهيدًا لمراسم زفاف بيزوس وسانشيز في المدينة الإيطالية العريقة.

تفاصيل حفل زفاف بيزوس وسانشيز بالبندقية

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

انطلقت الفعاليات بإقامة حفل استقبال بحضور اليخوت والجندولات، على أن تُعقد مراسم تبادل العهود داخل كنيسة سان جورجيو ماجيوري يوم الجمعة.

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

وتستمر الاحتفالات حتى السبت 28 يونيو/ حزيران.

حضور عالمي في زفاف بيزوس وسانشيز

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

شارك في الحفل نحو 200 ضيف من أبرز الشخصيات العالمية، بينها أوبرا وينفري وكيم كارداشيان وتوم برادي وليوناردو دي كابريو.

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

وقدّر خبراء التكلفة بين 10 و20 مليون دولار، بمعدل نحو 50 ألف دولار لكل ضيف.

حضور العائلة الملكية الأردنية في زفاف بيزوس وسانشيز

شهد الزفاف احتجاجات من سكان البندقية وجماعات بيئية مثل “No Space for Bezos” و”غرينبيس”، دفعت بنقل بعض الفعاليات إلى مجمع Arsenale للحفاظ على المدينة من الأنشطة الفخمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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