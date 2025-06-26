عاجل: محمد رمضان لا يتقاضى 200 مليون جنيه ولا حتي 100 مليون

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهر محمد رمضان مساء أمس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كشف خلاله عن سبب ابتعاده عن الدراما خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تركيزه حاليًا ينصب بشكل كامل على السينما، حيث يعمل على تصوير فيلمه الجديد أسد، فضلا عن أنه يبدأ تصوير فيلم آخر فور الإنتهاء من فيلم أسد.

وأشار رمضان في الفيديو إلى أنه تلقى خلال الأسبوع الماضي عرضًا للمشاركة في مسلسل درامي مقابل أجر ضخم وصل إلى 200 مليون جنيه، لكنه رفض العرض بسبب التزامه بالمشاريع السينمائية.

حقيقة الأجر الأخير الذي عُرض على محمد رمضان

وفي هذا السياق، علم خبر أبيض من مصادر مطلعة أن ما ذكره محمد رمضان في الفيديو غير دقيق، حيث لم يُعرض عليه عمل درامي بهذا الأجر المبالغ فيه، ولم تُعرض عليه أي عروض أكثر من 100 مليون، وقد قال هذا الكلام لتعزيز نفسه ورفع أجره هذا العام في دراما رمضان.

أعمال محمد رمضان المقبلة

يُذكر أن محمد رمضان يترقّب طرح أحدث أعماله السينمائية أسد، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التاريخية، وتدور أحداثه حول حقبة المماليك وثورة العبيد.

أبطال فيلم أسد

يضم الفيلم نخبة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، من أبرزهم: رزان جمال، ركين سعد، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، وغيرهم، والفيلم من تأليف واخراج محمد دياب.

تأجيل حفله في أمريكا

من ناحية أخرى أعلن محمد رمضان في وقت سابق، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته يوم 21 يونيو الماضي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية المتوترة في الشرق الأوسط.

وجاء إعلان رمضان عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك حيث قال : أعتذر لجمهوري عن تقديم حفل أمريكا المقام في ولايه كاليفورنيا تحديدا بسبب الاضطراب الأمني والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل في منطقتنا العربية

وأضاف أن السبب الثاني وراء قرار التأجيل، يعود إلى حالة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا حاليًا، مؤكدًا أنه يفضل تأمين سلامته وسلامة جمهوره.