عاجل: لفتة رائعة من الخليفي تجاه نادي ليون

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قام رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بلفتة رائعة تجاه نادي اولمبيك ليون الذي تم تهبيطه بقرار من رابطة الدوري الفرنسي بسبب الديون المتراكمة عليه.

حسب الصحفي جوليان فرومنت ، دفع باريس سان جيرمان قيمة انتقال برادلي باركولا بالكامل الى اولمبيك ليون مقدما (عادة ما يقسم هذا المبلغ على مواسم) .

الهدف من هذا هو توفير السيولة المالية لنادي ليون قبل مثوله الحاسم أمام لجنة الاستئناف لكرة القدم .

يذكر أن باركولا انتقل من ليون الى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 45 مليون يورو.