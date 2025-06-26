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عاجل: لفتة رائعة من الخليفي تجاه نادي ليون

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قام رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بلفتة رائعة تجاه نادي اولمبيك ليون الذي تم تهبيطه بقرار من رابطة الدوري الفرنسي بسبب الديون المتراكمة عليه.

حسب الصحفي جوليان فرومنت ، دفع باريس سان جيرمان قيمة انتقال برادلي باركولا بالكامل الى اولمبيك ليون  مقدما (عادة ما يقسم هذا المبلغ على مواسم) .

الهدف من هذا هو توفير السيولة المالية لنادي ليون قبل مثوله الحاسم أمام لجنة الاستئناف لكرة القدم .

يذكر أن باركولا انتقل من ليون الى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 45 مليون يورو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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