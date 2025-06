عاجل: بوكس أوفيس الأسبوع .. الأول يتجاوز نصف مليار والثاني يحقق 66.5 مليون

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازال فيلم How to Train Your Dragon، بنسخته الجديدة، يحتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي والعالمي للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما تخطي نصف مليار دولار، حيث وصلت إيراداته إلى 371 مليون دولار، داخل أمريكا و199 مليون حول العالم.

في المركز التاني، دخل بقوة فيلم الرعب 28 Years Later، والذي طرح في دور السينما 20 يونيو، حيث حقق الفيلم، 30 مليون دولار، في أول ثلاثة أيام من عرضه، ووصلت إيراداته حتى اليوم 25 يونيو، إلى 66.5 مليون دولار، مما يجعله أفضل افتتاح في مسيرة المخرج داني بويل، بعد فيلمه الشهير Slumdog Millionaire.

how to train your dragon

تدور أحداث الفيلم، حول الصبي هيكاب الذي ينتمي إلى قبيلة فايكنج، التى تشن حربا مستمرة ضد التنانين لكنه يكتشف بالصدفة أن هذه المخلوقات ليست عدوانية كما يظن الجميع بل يمكن التواصل معها وتكوين علاقة صداقة قوية وخاصة مع التنين الأسود، الذي أطلق عليه اسم توثليس، ومن خلال هذه العلاقة تتغير حياة هيكاب تماما وتتطور شخصيته من فتى خائف إلى قائد حكيم.

الفيلم يعيد تقديم القصة الأصلية المعروفة من خلال معالجة بصرية واقعية تعتمد على أحدث التقنيات التي تنقل الجمهور إلى عالم الفايكنج والتنانين بطريقة مبهرة تمزج بين الخيال والمشاعر الإنسانية.

فريق العمل

الفيلم من إخراج دين ديبلوا، الذي كتب وأخرج الأجزاء الثلاثة السابقة من السلسلة، ويعرف بأسلوبه المتوازن بين الأكشن والدراما والتصوير البصري اللافت، أما بطولة هذه النسخة، فكانت من نصيب ميسون تيمز في دور هيكاب، ونيكو باركر في دور أستريد.

28 Years Later

تدور أحداث الجزء الجديد، بعد مرور 28 عاما على انتشار الفيروس لأول مرة، في عالم تحول بالكامل حيث لم يتبق من النظام القديم شيء، وكيفية نجاة مجموعات صغيرة من البشر في مستوطنات معزولة، بينما يكتشفون ظهور شكل جديد من الفيروس أكثر شراسة.

ويحمل الجزء الجديد أبعادا نفسية وسياسية أعمق من الأجزاء السابقة، مع العودة إلى أجواء الرعب الصامت والتوتر العالي التي اشتهرت بها السلسلة.

يشارك في بطولة الفيلم جارن إجرتون، وجيما تشان، كما يعود النجم كيلين مورفي، بطل الجزء الأول في ظهور خاص، الفيلم من إخراج داني بويل، وتأليف أليكس غارلاند، نفس الثنائي الذي أطلق السلسلة لأول مرة.