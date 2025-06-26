عاجل: رقصة الموت الأخيرة.. تفاصيل ملحمية لـ”لعبة الحبار” قبل ساعات من العرض

شكرا لاهتمامكم بخبر رقصة الموت الأخيرة.. تفاصيل ملحمية لـ”لعبة الحبار” قبل ساعات من العرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ساعات قليلة ويبدأ عرض الموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير “لعبة الحبار” Squid Game، بعد فترة طويلة من الانتظار من جانب جمهور المسلسل.

لعبة الحبار

وتأتي أهمية الموسم الثالث من لعبة الحبار، باعتباره الأخير في السلسلة التي بدأ عرضها في 2021، وحققت نجاحات كبيرة عند عرضها، واستمر النجاح مع عرض الموسم الثاني في عام 2024.

وبحسب ما أعلنته منصة “نتفليكس”، فإن ميزانية إنتاج الموسم الثالث هي الأضخم بين المواسم الثلاثة، على الرغم من كونه 6 حلقات فقط، وقد بلغت ميزانية لعبة الحبار 3 إلى 68.9 مليون دولار.

وينطلق الموسم الجديد من المسلسل، بالمشهد الأخير من الموسم الثاني، بعد فشل بطل “لعبة الحبار” جي هون في ثورته على منظمي اللعبة، ما كلفه مقتل صديقه، ويعود اللاعبين لحلبة السباق والألعاب المميتة، انتظارًا لألعاب أكثر قسوة من جانب المنظمين.

ويكرر صُناع العمل ما قدموه في الموسم الأول من المسلسل، وستتواجد غرف VIP يستأجرها الأثرياء بمبالغ مراهنات باهظة، يشاهدون من خلالها الألعاب المميتة.

سلسلة مشتقة

مؤلف لعبة الحبار هوانج دونج هيوك، كشف تفاصيل مفاجئة لجمهور المسلسل حول العالم، بعد تفكيره في تقديم سلسلة جديدة مشتقة من المسلسل الكوري الأشهر.

وبحسب تصريحاته لمجلة Entertainment Weekly، فإن السلسلة الجديدة ستكون حكاية منفصلة عن أحداث المواسم الثلاث لمسلسل لعبة الحبار، وستركز على السنوات الثلاث بين الموسمين الأول والثاني.

وأضاف المؤلف في تصريحاته: “المسلسل وضعني في ضغط كبير على المستوى الجسدي أيضًا، في الموسم الأول فقدت 8 أسنان، وفي الموسم الثالث اضطررت لخلع 2 ولم أستبدلهما حتى الآن.

متى يعرض الموسم الثالث من لعبة الحبار Squid Game؟

من المقرر عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل “لعبة الحبار” يوم الجمعة 27 يونيو، وتعرضه شبكة “نتفليكس” بشكل حصري وسيتم طرح الحلقات الـ 6 دفعة واحدة.

ساعات قليلة قبل بدء عرض ثالث مواسم لعبة الحبار

برومو الموسم الثالث من لعبة الحبار

برومو الجزء الثالث من لعبة الحبار، أظهر بعض تفاصيل اللعبة الأخيرة، وبدأ بلقطة للحراس بالزي الوردي يحملون صندوقًا كبيرًا، وهو أحد التوابيت التي يستخدمها الحراس لمن يسقط من اللاعبين.

وفيما يتأهب أحدهم لفتح التابوت، يأتي “جي هون” وهو بداخله، ليبدأ هون مهمته الأخيرة مع اللعبة، ليحاول إنهاءها للأبد، وهي المهمة التي فشل فيها الموسم الماضي.

أبطال مسلسل لعبة الحبار “SQUID GAME”

ويتكون مسلسل لعبة الحبار من البطل سونج جي هون الذي سيعود إلى المسلسل، والعمل من تأليف وإخراج هوانغ دونغ هيوك، ويواصل الجزء الثاني متابعة قصة البطل الذي قام بدوره لي جونج جاي، لنرى مواجهات جديدة تحمل إثارة وتشويقًا لمتابعي المسلسل.

ما قصة مسلسل لعبة الحبار؟

وتدور قصة مسلسل لعبة الحبار حول إقبال مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية على دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال، حيث تنتظرهم جائزة مغرية قدرها 45.6 مليار وون (حوالي 38.7 مليون دولار أمريكي)، وتصحبها مخاطر كبيرة ومميتة.