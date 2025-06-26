عاجل: وافته المنية أثناء تأدية عمله

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقالت الخطوط السعودية في بيان صادر عنها، إن زملاءه حاولوا ومن لديهم تصاريح طبية على متن الرحلة مساعدته، إلا أن المنية قد سبقت وصول الطائرة إلى مطار القاهرة، في لحظة أليمة فقدنا فيها أحد زملائنا المخلصين.

وتابعت: لقد كان الفقيد نموذجاً يحتذى به في التفاني والانضباط، ومحط تقدير كبير من زملائه لما تحلى به من أخلاق رفيعة ومهنية عالية، وكان من الكفاءات التي نفخر بها في الخطوط السعودية، ونعمل على الدوام – بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية – على استكمال الإجراءات اللازمة.