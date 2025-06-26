عاجل: مصدر بعائلة أحمد عدوية يكشف يوم ذكرى ميلاده الحقيقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل أحمد عدوية، اليوم الحقيقي لميلاد “سلطان الأغنية الشعبية”، بعد انتشار أخبار تفيد بأن ذكرى ميلاده اليوم

وقال المصدر في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله عن أن اليوم ذكرى ميلاد الراحل أحمد عدوية ليس له أي أساس من الصحة.

وتابع المصدر أن اليوم الحقيقي لميلاد سلطان الأغنية الشعبية هو 4 يوليو في عام 1943، وليس اليوم كما يزعم البعض، وأن التاريخ الموجود على موقع “ويكبيديا” ليس صحيحا.

وفاة أحمد عدوية

وتوفي أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بععد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا من سنوات عمله على صعيد السينما والموسيقى.

آخر ظهور للفنان أحمد عدوية

وكان آخر ظهور للفنان أحمد عدوية في حفل غنائي أقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ظهر جالسًا على كرسي بسبب معاناته من إصابة في قدمه، وفقًا لمصدر مقرب منه.

سبب وفاة عدوية

وكشف مصدر مقرب للراحل أحمد عدوية، لـ”تليجراف مصر”، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيله، قائلًا: “الراحل أحمد عدوية كان في منزل ابنه محمد قبل وفاته، وتعرض لوعكة صحية ورغب ابنه في نقله للمستشفى ولكن طمأنه الدكتور قائلًا ”هنعلق بعض المحاليل”.