عاجل: الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2025.

وتحدد الرباعي المتنافس في كأس السوبر السعودي 2025 وهي أندية الاتحاد والهلال والقادسية والنصر.

وأسفرت قرعة منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي 2025 والتي أقيمت مؤخرا عن مواجهة بمثابة “نهائي مبكر” بين النصر والاتحاد، فيما يلتقي القادسية مع الهلال في نصف النهائي الآخر.

وتأهل الاتحاد بصفته بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك القادسية كوصيف للكأس، والأهلي صاحب وصافة الدوري، والنصر الحاصل على المركز الثالث.

وبحسب ما ذكره الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، فإن هونغ كونغ ستستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2025.

مواعيد كأس السوبر السعودي 2025



من المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل، وتُلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

ويلعب النصر مع الاتحاد يوم 19 أغسطس، والهلال أمام القادسية في اليوم التالي، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 23 من الشهر ذاته.

ويستضيف ملعب هونغ كونغ مباريات البطولة، والذي يتسع لـ40 ألف مشجع، ويُعد الملعب الرسمي لإقامة مباريات منتخب البلد الواقع في شرق آسيا، وتم بناؤه عام 1953، قبل أن يتم تجديده عام 1994.

وأشار اتحاد الكرة السعودي إلى أن اختيار هونغ كونغ كأول وجهة دولية للبطولة “يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز الانتشار العالمي لكرة القدم السعودية وجذب جمهور جديد في القارة الآسيوية”.

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