عاجل: دخل إضافي يدعم خزينة برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي برشلونة الاستفادة ماليًا من بنود نسب البيع المستقبلي التي احتفظ بها عند رحيل عدد من لاعبيه في السنوات الماضية.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، كان أحدث هذه المكاسب بفضل اللاعب لودوفيت ريس، الذي انتقل حديثًا من هامبورغ إلى كلوب بروج البلجيكي مقابل 7 ملايين يورو.

وكان برشلونة قد باع ريس إلى هامبورغ في 2021 مقابل 2.1 مليون يورو، مع احتفاظه بنسبة 25% من قيمة أي بيع مستقبلي.

مع انتقال اللاعب إلى كلوب بروج، من المنتظر أن يحصل النادي الكتالوني على 1.75 مليون يورو إضافية، وهو مبلغ مهم سيساعد الإدارة في سعيها لإتمام بعض الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وينتظر برشلونة أيضًا عائدات أخرى من صفقات لاعبين مثل توديبو (8 ملايين يورو نظير 20% من قيمة بيعه لوست هام)، إيليكس موريبا، فيران جوتجلا، وأليكس كولادو.

كما باع برشلونة مؤخرًا أليكس فالي إلى كومو مقابل 6 ملايين يورو، ويترقب النادي حسم مستقبل أنسو فاتي، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى موناكو على سبيل الإعارة، مما سيخفف جزئيًا من فاتورة الأجور.

بهذه الإيرادات، يواصل برشلونة استغلال بنود التعاقدات السابقة لدعم خزينته، في ظل سعيه لتوفير هامش مالي أكبر للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف وإنجاز صفقاته الصيفية.