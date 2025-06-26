عاجل: لقاء مؤلم لـ فينيسيوس ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعد فينيسيوس جونيور لمواجهة ريد بول سالزبورغ فجر غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

صحيفة الماركا وصفت اللقاء بالمؤلم للاعب البرازيلي ، حيث كانت مواجهة سالزبورغ الاخيرة هي آخر مباراة شهدت على تألق البرازيلي الذي كان على وشك تحقيق لقب الكرة الذهبية قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير وتختفي نسخته المثالية التي يبحث عنها الفريق حتى الآن.

فينيسيوس سوف يلعب مرة أخرى ضد سالزبورغ الذي أمضى ضده ليلته العظيمة منذ خمسة أشهر ، حيث سجل هدفين في المباراة التي حسمت دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

منذ تلك المباراة ، عكست أرقامه تراجعا في مستواه ، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 في 27 مباراة.