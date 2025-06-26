أخبار اليمن : "القمة الأوروبية" تطالب بوقف فوري للحرب على غزة

"القمة الأوروبية" تطالب بوقف فوري للحرب على غزة
طالب بيان القمة الأوروبية اليوم الخميس بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة، مؤكدا "نندد بالوضع الإنساني الكارثي في غزة وخاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين".
ودعا بيان للقمة الأوروبية "إسرائيل" الى رفع الحصار بالكامل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما ودعا لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم.
وقال بيان للقمة الأوروبية أنها ستناقش تقريرا بشأن امتثال "إسرائيل" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب و المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.
ويأتى الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.
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