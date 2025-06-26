عاجل: مختار جمعة: الهجرة النبوية تمت ببيعة.. ولا تُقارن بالتسللات الحالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد مختار جمعة، إن دخول أي دولة دون إذن أو تأشيرة يعد تعديًا على سيادتها، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يدخل أحد بيت أحد إلا بإذنه، ولا يجوز كذلك أن تدخل دولة دون إجراءاتها القانونية.

وأكد جمعة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تأشيرة الدخول لأي دولة تعد بمثابة “عهد أمان” للداخل وعليه، ولا يجوز تجاوزها أو التسلل إلى أي بلد دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.

الهجرة الشرعية التي قام بها النبي

وأوضح جمعة الفرق بين أن الهجرة الشرعية التي قام بها النبي، والتي تمت بعد بيعة أهل المدينة المنورة، وتلتها وثيقة التعايش السلمي بين جميع سكانها، وانتهى زمنها بفتح مكة، وبين ما يحدث الآن من تسللات غير قانونية، “تحمل مخاطر جسيمة” على حد وصفه.

وأشار وزير الأوقاف السابق أن لكل دولة الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، محذرًا من خطورة تجاوز هذه الإجراءات تحت أي مسمى.

رأس السنة الهجرية 1447 ه

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد رأس السنة الهجرية 2025، هو اليوم الخميس 1 من محرم 1447هـ، والذي يوافق 27 يونيو 2025 من العام الميلادي.

شهر محرم 1447

يعد شهر محرم هو أول الأشهر الهجرية، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي ذكرها الله في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه وتعالى في الآية 26 من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّـهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّـهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ فَلا تَظلِموا فيهِنَّ أَنفُسَكُم وَقاتِلُوا المُشرِكينَ كافَّةً كَما يُقاتِلونَكُم كافَّةً وَاعلَموا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ المُتَّقينَ).