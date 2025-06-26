عاجل: وصول أول شحنة طبية إلى غزة منذ مارس الماضي

شكرا لاهتمامكم بخبر وصول أول شحنة طبية إلى غزة منذ مارس الماضي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم أول شحنة من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة منذ شهر مارس الماضي.

وذكر المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الشحنة تتكون من تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية، بالإضافة إلى 2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما.

وأوضح جيبريسوس أن هذه المساعدات ستوزع على المستشفيات ذات الأولوية في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة تمثل قطرة في محيط مقارنة بما يحتاجه السكان من دعم طبي عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,259، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 132,458، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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