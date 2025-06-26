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عاجل: أنطونيو روديغر يعود من جديد!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة آس الإسبانية أن الألماني أنطونيو روديغر يستعد للظهور مجددًا في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وسيكون روديغر أحد أعمدة الدفاع أمام سالزبورغ في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية، مستفيدًا من غياب راؤول أسينسيو بعد طرده ضد باتشوكا إثر تدخله على روندون.

وغاب روديغر عن التشكيلة الأساسية منذ نهائي كأس الملك أمام برشلونة في 26 أبريل الماضي.

وخلال مواجهة باتشوكا الأخيرة، شارك لبضع دقائق فقط (دخل بديلًا لترينت في الدقيقة 79).

ومع عودته الآن إلى التشكيلة، يأمل روديغر في إثبات نفسه مجددًا مع الفريق الملكي، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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