عاجل: «النصر للأبد».. ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده؟

شكرا لاهتمامكم بخبر «النصر للأبد».. ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي النصر السعودي الجدل، وأعلن تجديد عقد قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فترة من الشد والجذب والتكهنات.

وأعلن “العالمي”، عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تجديد عقد رونالدو، حيث ظهر فيه اللاعب وهو يقول “النصر إلى الأبد”، وعلق النادي عليه بعبارة “القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي”.

أول تعليق لرونالدو بعد تجديد عقده مع النصر



النصر نشر بعدها صورا لكريستيانو رونالدو مع عبدالله الماجد رئيس مجلس إدارة النادي خلال توقيع العقود، ومع قميص الفريق، الذي يحمل رقم 2027، دلالة على أن التجديد تم لعامين.

وعلق كريستيانو رونالدو، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، على تجديد عقده مع النصر بعبارة: “يبدأ فصل جديد.. بالشغف نفسه والحلم ذاته.. لنصنع التاريخ معا”.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التكهنات بشأن إمكانية رحيل رونالدو عن قلعة العالمي، في ظل رغبته في التتويج بالألقاب التي ظل النصر بعيدا عنها خلال السنوات الأخيرة.

وخلال عامين ونصف العام مع العالمي، لم يتمكن رونالدو من قيادة الفريق للتتويج بأي بطولة رسمية، حيث اقتصرت إنجازاته على لقب البطولة العربية للأندية، والتي لا تعتبر بطولة رسمية معترفا بها.

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