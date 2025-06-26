عاجل: قبل ما تشتري.. دليلك لاختيار التكييف المناسب في الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - في ظل موجات الحر الشديدة التي تشهدها مناطق عدة خلال فصل الصيف، بات اقتناء مكيف هواء منزلي ضرورة لا رفاهية، خاصة في المنازل غير المزودة بعوازل للحرارة، لكن مع تنوع الخيارات المتاحة في الأسواق، يبرز سؤال مهم؛ كيف تختار المكيف المناسب الذي يجمع بين الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الطاقة.

مساحة الغرفة

وفقا لمنظمة Consumer Reports المختصة بتحقيق الشفافية والعدالة الشرائية للمستهلكين، تشير إلى أنه قبل النظر إلى السعر أو الميزات التقنية، يجب تحديد قوة مكيف الهواء المناسبة لمساحة الغرفة، فالمكيف صغير القدرة سيجد صعوبة في تبريد الغرفة، بينما المكيف كبير القدرة سيبرد المكان بسرعة دون إزالة الرطوبة، ما قد يترك الجو باردًا ورطبًا، ويقاس ذلك بما يعرف بالوحدات الحرارية (Btu)، وهي المعيار الذي يحدد قدرة التبريد.

وحدات التبريد مقابل مساحة الغرفة

على سبيل المثال، غرفة صغيرة بمساحة 100 إلى 250 قدمًا مربعًا تحتاج إلى مكيف بسعة 5000 إلى 6500 وحدة حرارية بريطانية، بينما المساحات الأكبر مثل غرف المعيشة التي قد يصل حجمها إلى 350 إلى 550 قدم مربع تتطلب مكيفًا بسعة تتراوح بين 9800 و12500 وحدة.

ولتحويل الوحدات الحرارية إلى أحصنة HP، تقسم عدد الوحدات على 12000.

موقع الغرفة ومدى تعرضها للشمس

ولا تقف عوامل الاختيار عند المساحة، بل يجب مراعاة موقع الغرفة ومدى تعرضها لأشعة الشمس، إذ ينصح الخبراء بزيادة السعة بنسبة 10% للغرف المعرضة للشمس وتقليلها بالنسبة نفسها للغرف المظللة، كما يلزم إضافة 600 وحدة حرارية لكل شخص إضافي إذا كانت الغرفة تشهد تجمعات مستمرة، وزيادة 4000 وحدة عند استخدام المكيف في المطبخ.

مدى استهلاك الكهرباء

أما عن كفاءة الطاقة، فتبرز أهمية اختيار مكيفات تتمتع بعزل أفضل وتقنيات تقلل التسربات، مما ينعكس على تقليل استهلاك الكهرباء، وتشير الإحصاءات إلى أن التبريد يستهلك نحو 13% من فاتورة الكهرباء السنوية في المنزل العادي.

مؤشر استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، حيث تعبر الـA عن الأكثر كفاءة بينما تعبر الـG عن الأقل كفاءة

ويشهد السوق، ظهور طرازات جديدة مثل المكيفات على شكل حرف U، التي توفر عزلًا أفضل ضد الحرارة والضوضاء مع ميزة فتح النافذة عند عدم تشغيل الجهاز. وهناك أيضًا وحدات العاكس التي باتت خيارا مفضلاً بفضل قدرتها على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة بهدوء وكفاءة أعلى في استهلاك الكهرباء.

المكيفات على شكل حرف U

اتجاه تدفق الهواء

وتبقى الضوضاء واتجاه تدفق الهواء من العوامل التي لا يجب تجاهلها، خاصة لمن يعانون من النوم الخفيف، إذ تصدر بعض الموديلات صوتًا لا يكاد يسمع حتى عند التشغيل، فيما توفر أخرى إمكانية ضبط اتجاه تدفق الهواء بما يتناسب مع توزيع الغرفة.

التحقق من ضمان المكيف

وأخيرًا، ينصح الخبراء بالتحقق من مدة الضمان والتأكد من شروطه قبل الشراء، مع الأخذ في الاعتبار ميزات المكيفات الذكية التي تتيح التحكم فيها عن بُعد، ما يوفر طاقة ويحسن كفاءة التبريد.