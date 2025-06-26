عاجل: بموافقة الريال.. رافا مارين يعود إلى الليغا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشفت صحيفة ماركا أن قلب الدفاع الإسباني رافا مارين سينضم إلى فياريال قادمًا من نابولي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح التقرير أن فياريال سيدفع مليون يورو مقابل الصفقة، تشمل قيمة الإعارة وراتب اللاعب، مع وجود خيار شراء نهائي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لم تكن ممكنة دون الحصول على موافقة ريال مدريد، الذي يمتلك حق الرفض الأول بموجب اتفاقه السابق مع نابولي، كما يحتفظ النادي الملكي بخيار إعادة شراء مارين مستقبلاً مقابل 25 مليون يورو في عام 2026، و35 مليون يورو في عام 2027.