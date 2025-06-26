عاجل: بالصور .. تجارة جازان تنفذ جولاتها الرقابية على منافذ البيع الصالات ومعارض السيارات بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل وزارة التجارة بفرع جازان تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ البيع الصالات ومعارض السيارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الوقود للمركبات في معارض السيارات ومحلات بيعها.وفي إطار الجولة تم زيارة 130 منشأة وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من التزام أصحاب المعارض والمنشآت بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، والتي توضح كفاءة استهلاك الوقود لكل مركبة من خلال توفير معلومات واضحة حول كفاءة استهلاك الوقود، وتساهم البطاقة في تشجيع المستهلكين على اختيار المركبات الأكثر كفاءة، مما يساهم في ترشيد استهلاك الوقود بشكل عام.