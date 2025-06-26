عاجل: عاجل: القاضي في قضية نيغريرا يستدعي لابورتا ولويس إنريكي وفالفيردي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تطور جديد، استدعى القاضي المكلّف بالتحقيق في قضية مدفوعات نادي برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، نيغريرا، كلاً من رئيس البارسا خوان لابورتا، والمدربين السابقين للفريق لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي للإدلاء بشهاداتهم كشهود في القضية.

بحسب ما أوردته إذاعة “كادينا كوبي”، وافقت القاضية أليخاندرا خيل، رئيسة محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، على استدعاء الشخصيات الثلاث بناءً على طلب النيابة العامة، في جلسة لم يُحدد موعدها بعد.

وأكدت المحكمة في قرارها أن شهاداتهم “ضرورية” و”ذات صلة خاصة” بسير التحقيقات الجارية.

ويسعى مكتب المدعي العام من خلال شهادة لابورتا إلى معرفة خلفيات ودوافع المدفوعات التي قُدّمت لشركات مرتبطة بنيغريرا مثل Dasnil 95 وNilsad SPC وSoccercam SL.

أما لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، وفالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، فيُنتظر أن يُدليا بشهادتيهما حول طبيعة تقارير الحكام ومدى تأثيرها على إدارة المباريات خلال فترتي تدريبهما لبرشلونة.

وتجري التحقيقات في القضية بشأن المدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لنيغريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، والتي بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو.

تهدف التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تمثل مكافآت غير قانونية للحكام بهدف التأثير عليهم، وهو ما قد يُعدّ فسادًا ممنهجًا في كرة القدم الإسبانية.