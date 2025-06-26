عاجل: لهذه الفئات فقط.. تفاصيل وظائف الكهرباء الجديدة 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وفقًا للإعلان رقم (3) لعام 2025، وذلك في إطار خطتها لإعادة الهيكلة الإدارية وتعزيز الكفاءة داخل قطاعاتها المختلفة.

وشمل الإعلان فصل منصب الموارد البشرية عن قطاعات الشؤون المالية والتجارية والمشتريات، ما أسفر عن طرح وظائف جديدة على مستوى الديوان العام والمناطق الإقليمية التابعة للشركة، أبرزها رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية والمشتريات، ورئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب.

وظائف الكهرباء 2025

وبحسب المعلن من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإن الوظائف المتاحة هي:

الديوان العام

رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية والمشتريات.

رئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب.

رئيس قطاع دراسات ربط محطات القطاع الخاص.

عدة مناصب لمديري عموم بالإدارات المالية والمشروعات والتشغيل والحاسبات.

منطقة كهرباء القاهرة

رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال.

مديرو عموم لمحطات المحولات والوقاية والنقل والكابلات.

منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا

رئيس قطاع الوقاية والاختبارات غرب الدلتا.

مديرو عموم لمشروعات الخطوط والتطوير والجودة.

كما شمل الإعلان مناطق كهرباء الدلتا، القناة، مصر الوسطى، ومصر العليا.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الكهرباء 2025

أكدت الشركة أن التقديم متاح للعاملين بقطاع الكهرباء فقط، على أن تتوافر الشروط العامة والخاصة الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وأن يكون آخر تقريرين سنويين للمتقدم بتقدير لا يقل عن “جيد جدًا”.

ويشترط تقديم المستندات التالية:

نموذج التقديم مُستكمل البيانات ومطبوع بالحاسوب.

بيان الحالة الوظيفية.

صور من بطاقة الرقم القومي والمؤهلات الدراسية.

عدد (2) صورة فوتوغرافية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة والأبناء أو شهادات ميلاد مميكنة.

موافقة جهة العمل على النقل (لغير العاملين بالشركة).

كيفية التقديم في وظائف الكهرباء 2025

وأشارت شركة نقل الكهرباء، إلى أنه يتم تقدي الطلب باسم رئيس قطاع الموارد البشرية، مرفقًا بأصل و12 نسخة من المستندات، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة Word وPDF، في موعد أقصاه 16 يوليو 2025، مؤكدًة أنه لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة، وسيُخطر المتقدمون بموعد المقابلات الشخصية لاحقًا، مع توفير استراحات سكن للمتقدمين من خارج المحافظات.