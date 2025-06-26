عاجل: برشلونة يمتلك كنز.. اتفرج القيمة السوقية لتشكيلة لا ماسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن التشكيلة الأساسية لأبرز مواهب “لا ماسيا” من مواليد 2006 حتى 2008، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة حوالي 301 مليون يورو، وهو رقم يعكس مدى الثقة في هذه المجموعة الاستثنائية.

التشكيلة جاءت كالتالي:



ياكو

هيكتور فورت، كوبارسي، كوينكا، جوفري تورنتس

مارك بيرنال، كيم جونيانت، جيل

لامين يامال، توني فرنانديز، ويان فيرجيلي.

جميع هؤلاء اللاعبين يحق لهم المشاركة في فئتي “تحت 19 ب” و”تحت 19 أ”، ورغم صغر سنهم، فقد خاضوا بالفعل مباريات رسمية مع برشلونة أتلتيك، بينما سجل ستة منهم ظهورهم الأول مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد هانسي فليك.