عاجل: هاندا آرتشيل وباريش أردوتش يتصدران التريند في الساعات الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الثنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش تريند محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسلهما الجديد تذكر الحب الذي انطلق على منصة ديزني بلس، وجمعهما خلاله مشاهد رومانسية تفاعل معها الجمهور.

وتزامنًا مع عرض المسلسل، انتشرت شائعات حول وجود علاقة عاطفية بين النجمين، خاصة بعد تداول أنباء عن انفصال باريش عن زوجته الكاتبة والممثلة جوبسي أوزاي، إذ لاحظ المتابعون قيامها بحذف الصور التي تجمعهما من حسابها على إنستجرام.

تفاصيل مسلسل تذكر الحب

تدور أحداث تذكر الحب حول شخصية دينيز، المعماري الطموح الذي يؤديه باريش أردوتش، وغونيش، الصحفية الشهيرة التي تقدم شخصيتها هاندا آرتشيل، ويواجه الثنائي خلافات خلال التحضير لزفافهما، مما يؤدي إلى انفصالهما، ولكن مع مرور الوقت تدفعهما رسالة غامضة للقاء مجددا، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إعادة بناء علاقتهما.

ومسلسل تذكر الحب مكون من 8 حلقات، ومن إخراج أوزغور أونورمى، وبطولة هاندا آرتشيل، باريش أردوتش، بيجوم أكايا، باشاك جومولسينيليو أوغلو شيتاناك، فياض شريف اوغلو، ميليس مينكارى، سيزين أكباش أغولارى، فاتح آل، ناز جوكتان، عبدالله بوراك كايا، ألبير سالديران، نيهان توفيكتشيوغلو، باشاك أوزكان.

تذكر الحب .. التعاون الثاني بين هاندا وباريش

ويعد مسلسل تذكر الحب هو التعاون الثاني بين هاندا أرتشيل وباريش، بعد نجاحهما في فيلم اتركه للرياح، ودارت أحداثه في إطار رومانسي، حول هاندا أرتشيل التي تقدم دور أصلي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات يازمان، التي تخطط لإطلاق مشروع فندقي ضخم في منطقة تشيشمي، ولكن خططها تصطدم بموقف إيجي يازجي، الوريث الذي يعيش في المنطقة، ويُعرف بشغفه بحماية الطبيعة.

أبطال فيلم دعها للرياح

وشارك في بطولة فيلم دعها للرياح إلى جانب بطلي الفيلم كل من، ياسمين أكيوز، غوزده موتلوير، أحمد ساراج أوغلو، شبنم سونميز، كيفورك توركر، وسرحات نالبانت أوغلو، الفيلم من إخراج تونج شاهين وتأليف سينيم تامبال.

وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن انفصال هاكان صابانجي وهاندا أرتشيل، وانتشرت على نطاق واسع، قبل أن يقرر هاكان وضع حد لهذه الشائعات، حيث نشر صورًا جديدة جمعته بـ هاندا أثناء رحلة جمعتهما بالقطار بين روما وباريس، وظهرا في لقطات رومانسية أعادت تأكيد استمرار علاقتهما، ونالت تفاعلًا كبيرًا على إنستجرام، حيث علق عليها قائلاً : بين روما و فرنسا.