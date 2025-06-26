عاجل: بعد انسحاب لايبزيغ.. أرسنال الأقرب لخطف موهبة فالنسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– وفقا للصحفي فلوريان بليتينبرغ، بدأ نادي أرسنال الإنجليزي تحركات رسمية للتعاقد مع المدافع الشاب كريستيان موسكيرا، لاعب فالنسيا.

وكان نادي لايبزيغ الألماني قد توصّل لاتفاق شفهي مع فالنسيا بشأن الصفقة، إلا أن الأمور تعثرت بسبب زيادة كبيرة طرأت مؤخرًا على السعر المطلوب، مما أدى إلى انسحاب النادي الألماني من الصفقة.

وفي ظل هذا التراجع، أصبح أرسنال الاقرب للحصول على خدمات اللاعب، وسط اهتمام متواصل من باير ليفركوزن وبايرن ميونخ أيضًا.