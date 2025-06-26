عاجل: الصلح رقم 550.. خلافات عمرو دياب وعمرو مصطفى تنتهي على “الكنبة”

شكرا لاهتمامكم بخبر الصلح رقم 550.. خلافات عمرو دياب وعمرو مصطفى تنتهي على “الكنبة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت العلاقة بين النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، فصًلا جديدًا بعدما تجدد التعاون بينهما عقب فترة طويلة من الجفاء.

ألبوم عمرو دياب ابتدينا

تحت شعار “ابتدينا”، احتفل الفريق الموسيقي المقرب من الهضبة، باقتراب طرح ألبوم عمرو دياب ابتدينا، ومن بينهم الملحن عمرو مصطفى الذي روج للأغنية الجديدة التي اختارها دياب لتكون عنوانًا لألبومه الجديد، بصورة جمعتهما بجانب الشاعر الغنائي تامر حسين.

ويحمل الألبوم الجديد للفنان عمرو دياب أهمية كبيرة لأسباب عِدة، أبرزها أنه التعاون الأول بين الهضبة وشركة “سوني” العالمية، التي وقّع معها عقدًا قبل أشهر لتولي أعماله الغنائية الجديدة.

عمرو دياب متوسطًا تامر حسين وعمرو مصطفى بعد الإعلان عن ألبوم عمرو دياب ابتدينا

نقاش فني على الأريكة

وابتدينا ليس فقط عنوانًا للألبوم المنتظر، بل إنه يعكس عودة التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد انقطاع دام لسنوات، شهدت خلافات كبيرة بين الثنائي، وتصريحات خرجت من مصطفى بحق دياب.

وأبرز عمرو مصطفى عودته للتعاون مع عمرو دياب من جديد، بمجموعة من الصور والمنشورات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أهمها صورة على أريكة داخل استوديو غنائي، تبادلا خلالها نقاشًا فنيًا حول الألبوم الجديد.

مرض عمرو مصطفى

في فبراير الماضي، انتاب الحزن الوسط الغنائي في مصر، بعد الإعلان عن إصابة عمرو مصطفى بورم، وجاءت المساندة من رموز الغناء في مصر، وفي مقدمتهم عمرو دياب.

ووقتذاك، قال دياب في رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”.

وجاء الرد سريعًا من عمرو مصطفى، الذي ظهر في مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدث عن عمرو دياب كقيمة فنية كبيرة، وقال: “عمرو دياب أخويا وحبيبي، ولو عايز كل اللي أنا غنيته ياخده، أنا هرجع ألحن تاني لكل الناس”.

تاريخ غنائي طويل بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

الصلح رقم 550

قبل نحو 18 شهرًا، شهدت دار الأوبرا المصرية ليلة غنائية بعنوان “ليال مصرية سعودية”، برعاية رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وعلى هامش الحفل، حرص آل الشيخ على أن يتم الصلح بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، لتشهد دار الأوبرا مصافحة وعناقًا بين الثنائي للمرة الأولى منذ سنوات.

وبعد ساعات من الصلح، خرج تركي آل الشيخ بتصريحات مثيرة، قال خلالها: “الصلح رقم 549، وربنا يتمها على خير”.

ملحن على وتر الأزمات

الملحن والمطرب عمرو مصطفى، دخل على مدار سنوات طويلة في صراعات مع العديد من رموز الغناء في مصر، بين تصريحات هجومية وآراء صادمة، أبرزها جاء بحق عمرو دياب.

ودخل عمرو مصطفى في خلافات عديدة مع الهضبة للعديد من الأسباب، جاءت في غالبيتها تجاهل الأخير لدور الأول في نجاحاته، على حد تعبير عمرو مصطفى، مثل تجاهل اسمه بأغنية “قصاد عيني” التي لحنها عمرو مصطفى قبل 20 عامًا.