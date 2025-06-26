عاجل: أكبر مشكلة تواجه ألونسو حاليًا في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة “ماركا” عبر الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يواجه تحديًا واضحًا مع الفريق في بداية مهمته، يتمثل في غياب الانضباط الجماعي والمجهود المشترك داخل الملعب، وهو ما يعتبره المدرب النقطة السلبية الأبرز في المجموعة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ألونسو، بعد أسبوعين فقط من العمل مع اللاعبين، أدرك بوضوح أن أكبر ما يشغله هو الجانب الجماعي للفريق، وهو يوجه رسائل متكررة بهذا الشأن، مؤكدًا أن تحقيق النجاح لن يكون مسألة أسبوع أو أسبوعين، بل يحتاج إلى وقت حتى يفهم اللاعبون تمامًا فلسفته ويطبقوها بالشكل المطلوب.

رغم إشادته بحماس اللاعبين ورغبتهم في تنفيذ التعليمات، أوضح ألونسو أن الأمر يتطلب عملاً شاقًا، خاصة في ظل غياب الالتزام الدفاعي لدى بعض العناصر الهجومية، الذين تعرضوا للانتقاد خلال الموسم الماضي بسبب ضعف أدوارهم الدفاعية.

يواصل ألونسو العمل لإرساء مبادئه التكتيكية، واضعًا في مقدمة أولوياته بناء فريق متماسك قادر على تقديم أداء جماعي قوي ومتوازن.