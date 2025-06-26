عاجل: «دادي إز هوم».. البيت الأبيض «يغرد» لـ«ترامب الأب»

شكرا لاهتمامكم بخبر «دادي إز هوم».. البيت الأبيض «يغرد» لـ«ترامب الأب» والان مع التفاصيل



بنشره مقطع فيديو يتضمن أغنية «الأب (دادي إز هوم)» للمغني أشر وصورا لدونالد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بلاهاي، اعتمد البيت الأبيض وسم «الأب» للرئيس الأمريكي.



وكان روته، الأمين العام الهولندي للحلف العسكري، استخدم وسم “الأب” في ظهوره مع ترامب خلال القمة أمس الأربعاء بعد توبيخ الرئيس الأمريكي لإسرائيل وإيران بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، الذي بدا لاحقا أنه صامد.

وردا على ذلك، ضحك روته وقال: “ثم يضطر الأب أحيانا إلى استخدام لهجة قوية لحملهما (على) التوقف”.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن إيران وإسرائيل تتقاتلان “منذ فترة طويلة وبشدة؛ لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”.

وفي مقابلة مع رويترز بعد القمة، قال روته إنه استخدم كلمة “أب” لوصف الطريقة التي يبدو أن بعض الحلفاء ينظرون بها إلى الولايات المتحدة، وليس عن ترامب تحديدا.

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