عاجل: إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهى طلاب الثانوية العامة 2025، اليوم الخميس، من تأدية امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، الذي يُعد ضمن المواد المضافة للمجموع، ليبحث الطلاب عن حل امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025، لمعرفة الإجابات الصحيحة للامتحان، ومقارناتها بإجاباتهم.

إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

وللتعرف على إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025، على النحو التالي:

1- دور مصر الحضاري.

2- مذبحة القلعة.

3- زيادة الموارد.

4- استمرار إسرائيل في نهجها.

5- اتفاقية يوليو 1833.

6- إقبال المصريين على الخدمة العسكرية.

7- مقاومة الإسكندرية.

8- القبض على محمد فريد.

9- وقف إطلاق النار واتفاقية إيفيان.

10- الكتاب الأبيض الأول.

11- تقلص قدرات مصر في المنافسة الدولية.

12- تصريح 28 فيراير 1922.

13- إيجاد منفذ على البحر الأحمر.

14- العمل على تشريد الشعب خارج بلاده.

15- وضع فلسطين انتداب بريطاني.

16- إسماعيل.

17-تنفيذ إصلاحات سياسية.

18- عقد القروض.

19- قواعد استراتيجية.

20- تعليمهم وإشراكهم في البعثات.

21- تعديل العلاقة مع بريطانيا.

22- ليبيا وتونس.

23- هدفت لتوفير القط لمصانعها.

24- تعنت بريطانيا أمام المطالب الفلسطينية.

25- بنود معاهدة 1939.

26- معاهدة الامتيازات 1767.

27- جعل الموظفين أداة طيعة في يد المحتل.

28-هيأت الجنود لمعركة أكتوبر 1973.

29- تقلص عدد الجيش لـ18 ألف جندي.

30- استخدام العرب سلاح البترول إبان حرب أكتوبر.

31- ترك الفصل في قضايا القتل للقضاء.

32- المشاركة في الحركة الوطنية احتجاجًا على نفي سعد زغلول.

33- عقب إهانته من قائد الأسطول الإنجليزي.

34- الارتباط والتعبية للدولة العثمانية.

35- إنشاء صندوق الدين.

36- توسعه في القرن الأفريقي.

37- عقد فرنسا للوفاق الودي مع بريطانيا.

38- انسحاب إسرائيل من أرض عربية.

39- التمكين لعناصر حزب الحرية والعدالة.

40- إلحاق الهزيمة بدول المحور.

41- عزل الخديوي إسماعيل 1879.

توزيع درجات مادة التاريخ للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات مادة التاريخ للثانوية العامة 2025 للنظامين، والتي جاءت كما يلي: