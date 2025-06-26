عاجل: المرشح الأقرب لقيادة لجنة الحكام في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– وصف الصحفي الإسباني مانو كارينيو، الموسم المنصرم بأنه واحد من أسوأ المواسم تحكيميًا في إسبانيا، مؤكدًا أن قرار إقالة قادة اللجنة الفنية للتحكيم جاء نتيجة إجماع واسع النطاق داخل الوسط الرياضي، وليس مجرد تقييم فردي.

وأضاف: “نحن نعلم أن التحكيم مهمة صعبة، وكان هناك من تميز، ولكن لا في الملعب ولا في غرفة الـVAR”.

ووفقًا لما نقله الحكم السابق والمحلل التحكيمي إيتورالدي غونزاليس، فإن فيرنانديز بوربالان يطرح كأحد المرشحين المحتملين لتولي رئاسة اللجنة الفنية للحكام، على أن يعلن عن القرار الرسمي في الثاني من يوليو المقبل.

واختم كارينيو قائلا: “من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، أن يكون القادمون أسوأ ممن غادروا”.