عاجل: العواصف تهدد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلوح في الأفق مخاوف من تأثر مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، المقرر إقامتها فجر الجمعة، بسوء الأحوال الجوية في فيلادلفيا.

وفقًا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، شهدت المدينة بعد ظهر أمس الأربعاء عواصف مفاجئة أعقبت موجة حر قاربت 40 درجة مئوية، مع توقعات بتفاقم الأوضاع اليوم الخميس وازدياد خطر العواصف الرعدية.

وفق القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة، فإن ظهور أي صاعقة أو علامات صدمة كهربائية ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال (نحو 13 كيلومترًا) من الملعب يعني تعليق المباراة فورًا، وإخلاء المدرجات، وعودة اللاعبين إلى غرف الملابس، على أن تُستأنف بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من دون تسجيل أي صاعقة أو سماع رعد ضمن تلك الدائرة.

حتى الآن، تأثرت ست مباريات في البطولة بسوء الطقس، ولم تُؤجل أي منها بشكل كامل، بل عُلّقت مؤقتًا حتى زوال الخطر.

وتقام مباراة ريال مدريد وسالزبورغ يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، وتبقى العيون مترقبة لما ستؤول إليه الأجواء، وسط استعدادات الفرق للتعامل مع أي ظرف طارئ.