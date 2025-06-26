عاجل: تصريحات ترامب تدفع أسعار الذهب عالميًا للارتفاع الفوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت قلقًا بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى إقبال المستثمرين على المعادن الثمينة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليعادل 3.334.20 دولارًا للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3.347.10 دولارات.

أما الفضة الفورية، ارتفعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.34 دولارًا للأوقية، وبالنسبة للبلاتين ارتفع بنسبة 1.6% أي 1.376.64 دولارًا للأوقية، بينما حاذ البلاديوم على نسبة 4.2% ليصل 1.102.05 دولارًا للأوقية.

الحذر من خطر التضخم

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إلى تسبب ترامب في ارتفاع الأسعار بعد فرض رسومه الجمركية، موضحًا أن التضخم المستمر يتطلب الحذر في خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كبير محللي السوق في شركة “KCM Trade”: “ترامب يريد بوضوح رئيسًا مائلًا للتيسير النقدي في المرة المقبلة، وبالتالي فإن احتمالية إطلاق دورة قوية من خفض الفائدة تؤدي إلى الضغط على الدولار الأمريكي”.

وصرح ترامب، يوم الأربعاء، أن باول “فاشل”، معلنًا تفكيره في أكثر من مرشح لخلافته في رئاسة الفيدرالي في شهر سبتمبر أو أكتوبر، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتسببت هذه التصريحات في قلق بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة، نظرًا للإقبال المرتفع على الأصول الثمينة الآمنة مثل الذهب.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي اليوم ويوم الجمعة على التوالي، التي تُعد مؤشرات أساسية في تقييم الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

إيران تتخلى عن النووي

وأشار الرئيس الأمريكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى انتهاء النزاع بين إيران وإسرائيل الذي دام 12 يومًا، مؤكدًا أنه سيطالب إيران خلال محادثات ستتم الأسبوع المقبل بالتخلي عن النووي.