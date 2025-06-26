عاجل: ابتكار وتمويل وذكاء اصطناعي.. أفريقيا ترسم مستقبلها الصحي من القاهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا – Africa Health ExCon”، في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء الصحة والتكنولوجيا في القارة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية”، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو، بمبادرة من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).

وخصصت جلسات اليوم لمناقشة عدد من المحاور، أبرزها التمويل الصحي المبتكر والتكنولوجيا الطبية، بهدف دعم التعاون القاري في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

تمويل مبتكر للرعاية الصحية

وشهدت الفعاليات جلسة بعنوان “استدامة نظام الرعاية الصحية من خلال حلول التمويل المبتكرة”، حيث ناقشت آليات التمويل الجديدة في القطاع الصحي، بما يشمل التأمين الحكومي والخاص.

وأكد المشاركون أهمية تطوير أدوات تمويل تضمن استمرارية وجودة الخدمات، وسط تحديات اقتصادية تواجه نظم الصحة بالقارة.

كما ناقشت جلسة في مسار التكنولوجيا الطبية آخر تطورات اللائحة الأوروبية للأجهزة الطبية MDR، وتحديات تصدير المنتجات الطبية من أفريقيا إلى الأسواق الأوروبية، مع تسليط الضوء على الاشتراطات الفنية، والترجمة، وسلامة الاستخدام.

ويعد مؤتمر Africa Health ExCon أحد أكبر الفعاليات الصحية في القارة، ويهدف إلى دفع التصنيع المحلي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في تشغيل النظم الصحية، كما يحظى بدعم 27 شركة راعية، من أبرز الكيانات العالمية العاملة في مجالات الرعاية الطبية والتكنولوجيا.