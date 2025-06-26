أخبار اليمن : تدمير 4 آليات عسكرية صهيونية بغزة

تدمير 4 آليات عسكرية صهيونية بغزةأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تدير دبابتي "ميركفاة" وناقلة جند وجرافة عسكرية.

وأوضحت في بيان مقتضب ، بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تدمير دبابتي "ميركفاه" وناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع "D9" بـ 4 عبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 20-06-2025م.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

