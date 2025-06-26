أخبار اليمن : هيئة المواصفات تحذر من منتج تايلندي

هيئة المواصفات تحذر من منتج تايلنديأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحذيرا للمستهلكين وأصحاب محلات البيع بعدم شراء أو بيع منتج أناناس شرائح مكسورة محلى ماركة "وادي الخير" تايلندي الصنع.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن هذا المنتج مخالف لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة ذات الصلة من حيث عدم سلامة العبوات من الداخل مما قد يلحق أضرار بالمستهلك ويؤثر على السلامة العامة، منبهة المستهلكين وأصحاب المحلات من شرائه أو بيعه.

وأهابت الهيئة بالمواطنين تجنب استهلاك هذا المنتج والإبلاغ في حالة اكتشاف وجوده بالأسواق على الرقم المجاني للهيئة 8001222.

وأشارت إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتج حفاظاً على صحة المستهلك، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

